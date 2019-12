Économie numérique / Mberry Sylla espère un rétablissement de l’intranet du Conseil départemental de Louga.

Le président du Conseil départemental de Louga a encouragé Ndèye Tické Ndiaye Diop qui est en charge du ministère de l’économie numérique et des télécommunications lors de son passage devant les députés pour le vote du projet de budget du ministère. Poursuivant, le député Mberry Sylla a signalé à Madame le ministre qu’au niveau du Conseil du départemental de Louga, il est constaté que l’intranet ne marche plus depuis un peu plus d’un an et que des solutions sont demandées pour remédier à cette situation. Le député n’en est pas resté là, puisqu’il a déploré le fait que la Sonatel installe des antennes dans certaines collectivités locales à l’intérieur du Sénégal sans pour autant payer sa redevance à ces mairies. Mberry Sylla a aussi signalé à Madame le ministre que certaines localités de la région de Louga n’ont pas accès au réseau et qu’il serait idéal pour cette population de voir des solutions à ce niveau.