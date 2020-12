Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération était ce lundi à l'assemblée nationale en vue de défendre son budget 2021 qui a été majoritairement adopté par les parlementaires. Amadou Hott, après avoir pris la parole, a profondément regretté cette perte d'économie due à la pandémie au coronavirus. Le Sénégal, ayant prévu sa croissance à 6,8% du PIB, va se retrouver avec un taux fortement à la baisse.



D'après le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, " à cause de la pandémie, on aura perdu plus de 900 milliards de valeur ajoutée et plus de 400 milliards de recettes fiscales au Sénégal". Toutefois, le ministre Amadou Hott sera plus ou moins optimiste quant à la légère évolution de la croissance avec notamment l'agriculture.