Économie : Zahra Iyane Thiam veut asseoir un modèle entrepreneurial durable à Fatick et à Bettenty.

Bettenty a reçu, ce vendredi, la visite du ministre en charge de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam Diop. Cette île aux cocotiers nichée dans le Delta du Sine-Saloum est un village insulaire de la commune de Toubacouta, département de Foundiougne.



Après une traversée à pirogue d'une heure trente minutes à travers les bolongs et bancs de sable (Missirah-Bettenty), la ministre s'est réjouie de l'accueil cordial qui lui a été réservé par les occupants de cette île "isolée".



Par la même occasion, les femmes de Bettenty, dont la quasi-totalité tiennent les cordes de la bourse de plusieurs familles ont, devant la ministre Zahra Iyane Thiam Diop, exposé leurs difficultés. Entre autres, la fermeture des quais de pêche, les contraintes dans l'acheminement et la répartition des produits halieutiques transformés, le manque de financement...



Pour permettre à ces femmes, dont la principale activité est la cueillette d'huîtres et la transformation des produits halieutiques, de faire face à ces difficultés, notamment en cette période de crise économique, la ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire a octroyé une subvention de 10 millions de francs cfa aux 22 Gie de Bettenty.



Par la même occasion, le ministre Zahra Iyane Thiam Diop a remis à la région de Fatick, un fonds de financement de 15 millions de francs cfa au profit de la mutuelle d'épargne et de crédit (Mec) "le Sine" et des subventions d’un montant de 33 000 000 FCFA au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire (Ess) appuyés par le programme pour un montant global de 48 millions Francs Cfa.



"Par ce geste, l’État témoigne de toute sa volonté d’accompagner les entreprises et microentreprises locales et de faciliter une reprise post-pandémie favorable à une transformation structurelle de l’économie locale au niveau des terroirs", souligne la ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire .



Mieux, dit-elle, le ministère travaillera, en perspective, à davantage encadrer et organiser ses acteurs caractérisés par l’insécurité du travail, des revenus faibles et par un accès limité ou inexistant à la sécurité sociale en vue d’asseoir un modèle entrepreneurial durable qui permettrait d’atteindre le plein emploi ainsi que la pérennisation des activités économiques.



Prenant la parole, Pape Seydou Dianko, maire de la commune de Toubacouta, par ailleurs député à l'assemblée nationale, a pour sa part plaidé pour "une considération des villages environnants ainsi que les frontières. Car, ces derniers font partie du Sénégal". Il a toutefois félicité la ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire pour la subvention octroyée à sa commune...