Économie : Signature d’un accord d’appui budgétaire de près de 190 milliards FCFA entre le Sénégal et la Banque mondiale.

Moins de 24 heures après l’approbation par le Conseil d’administration de la Banque mondiale, le Sénégal vient de bénéficier d’un accord pour l’appui budgétaire de ladite institution. Un accord d’un montant de 300 millions de dollars (près 190 milliards FCFA) jugé ‘’le plus important jamais accordé par la Banque mondiale au Sénégal’’ avec un ‘’financement de Politique de développement pour une relance durable et équitable’’, a déclaré Nathan Belete, le directeur des opérations de la Banque mondiale.



L’autorité a tenu ces propos au cours de la rencontre qui a eu lieu ce vendredi, dans les locaux du ministère des finances et du budget. ‘’Cet accord est le fruit d’un travail de longue haleine des équipes du gouvernement avec l’appui de la Banque mondiale, un effort qui s’est étalé sur presque deux ans, marqué d’abord par l’impact d’une pandémie sans précédent et ensuite par l’impact de la guerre en Ukraine sur les économies africaines, dont le Sénégal’’, a expliqué Nathan Belete.



Cet appui budgétaire, selon lui, est la première phase d’une série. Déjà, le travail se poursuit pour approfondir les réformes conformément aux orientations de ce programme, afin de continuer à accompagner le Sénégal dans l’atteinte de ses ambitieux objectifs de développement.



Pour le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, ce financement accordé au Sénégal, cette année, suite aux échanges approfondis entre le Président de la République Sénégal et le président du groupe de la Banque mondiale, M. David Malpass au cours de son séjour au Sénégal en mars 2022.



« C’est dire que cet appui budgétaire arrive à bonne heure et permettra au gouvernement d’amortir l’effet de multiples chocs exogènes auxquels les populations les plus vulnérables font face depuis plus de 3 mois maintenant. Les réformes de cette opération faciliteront une croissance équitable et le renforcement durable, la résilience des ménages, des entreprises et des finances publiques avec la mise en œuvre de mesures visant à éradiquer les principaux défis identifiés dans le plan Sénégal émergent », a-t-il confié.



L’ampleur du financement vient aussi témoigner de la volonté de consolider la stabilité des finances publiques et encourager la participation du secteur privé à la création d'emplois soutenus par un secteur de l'énergie plus compétitif et une plus grande connectivité humaine.