Economie : Saliou Keïta fait le bilan du septennat de Macky Sall

Le mouvement Croissance Sénégal croissance deux chiffres pour l’émergence (C2C) a organisé un point de presse cet après-midi sur la situation économique et politique du pays.







Une tribune dont a profité Saliou Keita, secrétaire général de l’Anpej et président de C2C, pour se prononcer sur la situation économique du pays à quelques encablures de la fin du mandat en cours du chef de l’Etat.



« Sous le magistère de son Excellence, Macky Sall, le Sénégal, malgré les difficultés notées, a enregistré des progrès considérables aux plan économiques et social. Les performances sont concrètes et incontestables, des avancées notoires dans le domaine de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture, de la santé, de l’aide sociale. Avec un taux de croissance économique de 7,2% en 2018 contre 1,7% en 2012 », relève-t-il.



« Au plan social, précisément dans le cadre de lutte contre contre la pauvreté et les inégalités sociales, il y a eu des programmes tels que le Puma, les bourses de sécurité familiales et la Cmu. Les performances enregistrées à ce niveau viennent consolider les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le bien-être des sénégalais », ajoute-t-il