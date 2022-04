Économie : Macky Sall annonce une hausse de 10 milliards sur le budget de la campagne agricole.

Pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse avec une rallonge de 10 milliards, faisant passer cette enveloppe de 60 à 70 milliards de F Cfa, cette année. L’annonce a été faite par le président Macky Sall, ce dimanche 3 avril 2022, veille de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Des propos tenus dans son Message à la Nation.



Cette hausse du budget de la campagne agricole 2022, il a l’a expliqué par une volonté d’atteindre l’autosuffisance alimentaire d’où l’invite faite à toutes les franges de la population. ‘’



Dans cette quête de l’autosuffisance alimentaire, j’engage les forces vives de la nation, en particulier les jeunes, les femmes et le secteur privé, à s’investir davantage dans les chaînes de valeur de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture’’.



Pour lui, l’expérience des Domaines agricoles communautaires (Dac) montre que les Sénégalais peuvent relever ce défi, à l’image des belles moissons du Dac de Keur Momar Sarr, sept mois seulement après son lancement en juillet dernier. Il en est de même du projet pilote d’Incubateur de Mboro, lancé par le Programme Sénégalais pour l’Entrepreneuriat des Jeunes, en partenariat avec le secteur privé, dans le cadre de l’initiative Xëyu ndaw ñi. En moins d’un an, ce complexe multifonctionnel moderne, financé à plus de 5 milliards de fcfa, a réalisé d’excellentes performances en mettant sur le marché des produits de qualité. En outre, l’incubateur a formé 1 053 jeunes, plus de 22 000 membres de GIE, et assisté 500 jeunes entrepreneurs à accomplir les formalités administratives nécessaires à leurs activités’’.



Il a aussi indiqué, que relever le défi de l’autosuffisance alimentaire, cela participe aussi à la facilitation des échanges entre les zones de production et les marchés.