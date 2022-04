Économie : Les éclairages de la Banque mondiale sur les 4 accords de financement signés avec le Sénégal.

Nathan Belete, le Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et du Cap-Vert a procédé ce mardi 12 avril 2022, à la signature de 4 accords de financement, avec des membres du gouvernement du Sénégal. Ce sont des accords signés dont l’enveloppe a atteint le chiffre record de 495 millions de dollars (272 milliards de nos francs).



‘’Pour résumer les 4 projets, je dirais qu’ils permettront à un enfant, que nous appellerons Maguette, prénom qui a l’avantage d’être féminin et masculin, d’étudier dans des conditions décentes, notamment sous une lumière électrique, pour réaliser des activités économiques et dont les parents pourront mieux accéder aux marchés porteurs grâce à la connectivité routière’’, a déclaré M. Belete à cette cérémonie présidée par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



À ces rencontres auxquelles a pris part, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Amadou Mansour Faye, le Directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et du Cap-Vert a précisé que ces 4 projets sont seulement le signe d’une volonté de trouver des réponses à des questions qui sont au cœur des préoccupations de tous les responsables et pour lesquelles, notre institution sera aux côtés du Sénégal comme l’a réaffirmé le Président du Groupe de la Banque Mondiale David Malpass lors de sa rencontre avec le Président Macky Sall le mois dernier...