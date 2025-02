Économie : Les dépenses du gouvernement entre 2019 et 2023 s’élèvent à 21 007,13 milliards de F CFA (Rapport de la Cour des Comptes)

La Cour des Comptes a publié son rapport définitif sur la situation des finances publiques au Sénégal pour la période 2019-2023. Selon ce document, consulté par Dakaractu, les dépenses effectives du gouvernement s’élèvent à 21 007,13 milliards de F CFA sur cette période, soit une progression moyenne de 9,3 %.



Le rapport précise que la masse salariale prise en compte concerne uniquement les charges de personnel de la fonction publique payées par la Direction de la Solde. Sont exclus de ce périmètre les contractuels des secteurs de l’Éducation, de la Formation professionnelle, de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, ainsi que certaines indemnités versées aux agents. Ces dernières sont enregistrées dans les dépenses de matériels, de biens et services, ou dans les transferts courants aux services administratifs, voire dans les projets d’investissement de l’État.



Ainsi, la masse salariale est passée de 744,96 milliards de F CFA en 2019 à 1 303,50 milliards de F CFA en 2023, marquant une augmentation de 74,97 %. Les transferts, quant à eux, représentent en moyenne 77 % des dépenses exécutées dans le cadre du système de support du budget programme (SYSBUDGEP).



Cependant, le rapport souligne que les données présentées par le gouvernement ne prennent pas en compte les dépenses du premier trimestre de 2024. L’analyse des dépenses du budget général révèle une concordance entre les montants figurant dans le tableau n°7 du rapport sur la situation des finances publiques et ceux validés par les Lois de Réglementation/Projets de Lois de Réglementation (LR/PLR).



Au cours de la période examinée, des transferts d’un montant total de 8 429,83 milliards de F CFA ont été effectués, répartis entre les transferts courants (4 897,05 milliards de F CFA) et les transferts en capital (3 532,78 milliards de F CFA)(voir tableau n°8). La Cour des Comptes relève également des transferts significatifs au profit des services non personnalisés de l’État (SNPE) ainsi que des dépenses financées par des ressources extérieures non retracées dans les LR/PLR.