Economie : Les chiffres rassurants de la Bceao concernant la situation du système bancaire à fin juin 2019

Le Directeur national de la Bceao pour le Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lo et les Directeurs généraux des établissements de crédit de la place, ont eu ce matin une séance de travail longue de plusieurs heures, à Dakar. En marge de cette rencontre, à huis clos, des notes d’informations livrées à la presse ont fait état de l’activité des banques qui est restée sur une dynamique haussière au cours du premier semestre 2019. Mais, la Bceao a relevé qu’elle est toutefois, ‘’à un rythme moins soutenu que le semestre précédent.



Pour preuve, ‘’à fin juin 2019, le total bilan du système bancaire s’est établi à 7 378,7 milliards contre 7 249,8 milliards en décembre 2018, soit une progression semestrielle de 1,3% en annuelle de 9,1%. Cette situation est consécutive à l’accroissement des encours nets de crédits à la clientèle de 180,5 milliards (+4,1%), atténué par le repli des titres détenus par les banques sénégalaises (-11,3 milliards)’’.



Cette tendance haussière n’a pas épargné les dépôt et emprunts, a aussi signalé ladite institution. Selon elle, ‘’ils sont évalués à 5, 031 milliards en juin 2019 contre 4 829,7 milliards en décembre 2018. Soit une hausse de 201,7 milliards (+4,2%). Ils sont répartis entre les dépôts à vue (2 852,5 milliards ; +6,1%) et les dépôts à terme (2 178,9 milliards)’’.



Concernant, les capitaux propres et ressources assimilées, ils sont restés quasiment stables avec une légère augmentation de 0,6 milliard passant de de 701,1 milliards en décembre 2018 à 701,7 milliards en juin 2019. Cela, compte non tenu des affectations des résultats de l’exerce 2018, indique ladite note.Il a été relevé, par la Direction nationale pour le Sénégal de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) qu’à fin juin, le nombre de comptes bancaires de la clientèle est en hausse de 3,7%. Il se chiffre à 1 885 479 contre 1 817 728 en décembre 2018. Une situation qui, selon ladite direction nationale, révèle un taux de bancarisation qui est aujourd’hui à 21,1% en juin 2019.