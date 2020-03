Économie : Les chiffres de la Der, après deux ans d’activité.

ffi

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (Der/Fj) créée par décret n° 2017-2123 en date du 15 novembre 2017, a tiré un bilan de ses deux années d’activité. Une présentation faite après l’organisation de sa troisième cérémonie de remise de financements présidée par le président Macky Sall. Une rencontre tenue le 03 mars 2020 au Centre international de conférence Abdou Diouf.Dans un document parcouru par Dakaractu, il est effet relevé qu’au cours de ces deux ans d’activités, la Der/FJ a impacté à travers ses trois guichets. Il est ressorti, dans la présentation faite que 55,98% de ces financements concernent l’autonomisation économique ; les 44,02% ont profité aux Tpe (Très petites entreprises (Tpe) et aux Petites et moyennes entreprises (Pme) ainsi que la structuration des chaînes de valeur (guichet hors-autonomisation). Mieux, 95 milliards de F ont été mobilisés par ladite structure pour son intervention sur la période 2019 – 2023. (…). 1 894 entreprises ont bénéficié de financements à travers ce guichet de la Der/Fj créant ainsi des emplois directs et indirects dans leurs secteurs d’activités.Trois programmes sectoriels ont mobilisé 5 milliards Fcfa, a aussi signalé la Der/Fj. Il s’agit, selon elle, du cofinancement de camions frigorifiques avec la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) pour 2 milliards F Cfa au profit des acteurs de la pêche ; 2 milliards F Cfa pour le remplacement des motos Jakarta en région par des tricycles. Et enfin le financement des entreprises du Numérique à hauteur de 2 milliards 170 millions F Cfa, conformément à l’engagement du Président Macky Sall lors du Forum du Numérique de mars 2018.Les résultats par secteurs d’activité depuis 2018 ont été aussi dévoilés par la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes. Il est apparu, alors 13,90% (agriculture), 9,86% (Artisanat), 18,26% (élevage), 17,05% (pêche), 3,72% (Services) et 8,63% (Transport logistique), 1,33% (Tourisme, industries, culturelles) et 6,96% (économie numérique).Dans la même lancée, il est indiqué dans le document parvenu à la rédaction, que la Der/Fj a établi des partenariats avec des institutions financières pour la mise à disposition des ressources aux bénéficiaires via de la dette, de la garantie et du cofinancement.Ce procédé avec les banques et les institutions de microfinance que sont la Bnde, la Banque agricole, le Crédit mutuel du Sénégal (Cms) et Pamecas, a eu un effet conséquent sur la bancarisation ces deux dernières années avec plus de 360 points de service sur le territoire national. Pour le guichet autonomisation, 59 421 comptes ont été ouverts à travers ces 4 institutions partenaires’’, a rassuré les services de Papa Amadou Sarr, Délégué général.Pour le Guichet hors autonomisation concernant les Pme, 1 550 comptes bancaires ont pu être ouverts pour des entreprises, a appris Dakaractu dans le document qui lui a été livré. Dans celui-ci, il a été indiqué, également, que ‘’l’année 2019 a été marquée par la signature de nouveaux accords de partenariats déterminants pour l’orientation de la stratégie d’intervention de la Der/FJj avec l’arrivée de bailleurs internationaux, convaincus de l’ecacité du modèle de la DER/FJ et interpellés par l’appel de Macky Sall, lors de la cérémonie de remise de financements du 24 novembre 2018. Cela est composé d’un accord de prêt de 41 milliards de F Cfa avec la Banque africaine de développement (Bad) d’une part et d’autre part d’un prêt de 13 milliards de F Cfa consenti par l’Afd pour la mise en œuvre du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (Pavie 1) qui portera principalement sur l’appui à la structuration des chaînes de valeur sur toute l’étendue du territoire. La signature d’un protocole d’accord avec la United States African development foundation (Usadf) pour le financement et l’assistance de la cible femme et jeune via des institutions financières africaines a été conclu. La Usadf consent une subvention de 6 milliards de F Cfa et la Der/Fj un prêt d’un montant équivalent (6 milliards de F Cfa) sur une durée de 5 ans.Concernant le Pavie I, la Der/Fj a révélé qu’il est à sa première phase et se tiendra sur la période 2020 - 2022 avec un montant de 67,8 milliards pour le financement et l’assistance technique des cibles.Ledit programme, dans la présentation faite est constitué de ‘’près de 60 milliards F Cfa en financement aux chaines de valeur et aux TPME/TPMI en utilisant 3 mécanismes de financement : la mise a disposition, le co-financement et la garantie ; plus de 9,9 milliards F Cfa d’appui aux Mpme (Micro, petites et moyennes entreprises) non financiers ; plus de 20 conventions à signer avec des structures d’accompagnement et les institutions financières partenaires ; 14 140 individus ou groupements financés ; 165 000 emplois directs et indirects créés dont plus de 50% de femmes ; 15 milliards de F Cfa par année en création de richesses, entre autres.