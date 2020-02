Economie : Les Usa accordent un second compact de 550 milliards de nos francs.

Le Sénégal vient de bénéficier d’une nouvelle grosse enveloppe des Usa. L’Etat américain a accordé un second Compact. Il s’agit d’un financement de 550 milliards de francs, a annoncé Amadou Ba . Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur , qui animait de manière conjointe un point de presse à l’issue de la visite de Michael Pompeo, le Secrétaire d’État américain, ce dimanche 16 février .



Devant l’autorité américaine, il lui a signifié que sa ‘’visite survient à un moment crucial où justement notre pays vient encore une fois de bénéficier de la confiance des autorités américaines qui viennent de mettre à notre disposition un second Compact’’ (Millenium challenge accompt). Il en a profité pour se féliciter du ‘’premier compact (qui) avait tenu ses promesses en permettant l’accroissement de la production agricole par la technique de l’irrigation. Et le désenclavement des zones de production. Nous avons bon espoir qu’avec la collaboration de notre partenaire américain, le second compact destiné au renforcement du secteur de l’énergie conformément aux objectifs de la vision du président Macky Sall déclinée à travers le Pse, connaîtra le même succès. Notre coopération avec les Usa n’exclut pas le secteur des échanges. Je pense nécessairement à L'African Growth and Opportunity Act qui permet aux pays respectueux des droits de l’homme et des principes de bonne gouvernance, de bénéficier de facilités pour exporter leurs produits vers le marché américain’’.