Économie : Le ministre sortant Amadou Hott dresse les réalisations phares du département

Après la formation du nouveau gouvernement, place aux cérémonies de passation de service dans les différents ministères. Ce vendredi, c’était au tour de Amadou Hott, ministre sortant de l’économie, du plan et de la coopération de passer le témoin à Oulimata Sarr.



Après avoir rappelé les défis auxquels a fait face le ministère dans un passé récent, notamment avec l’arrivée surprise de la pandémie de Covid-19 et de ses effets, le ministre sortant Amadou Hott précise tout de même que des réalisations ont été faites dans son département. Le ministre interroge certaines réalisations telles que la loi sur les partenariats publics/privés, celle d’orientation relative au système national de planification, le démarrage du recensement général des populations et de l’habitat, la stratégie de développement du secteur privé, le programme d’accélération de la compétitivité et de l’emploi qui a mobilisé le Fongip, le Fonsis et l’unité nationale d’appui au PPP etc... Ces réalisations ont pu être faites grâce à une équipe compétente, dévouée, fortement engagée et rompue à la tâche.



Le ministre sortant remerciera le personnel ainsi que tous les partenaires du ministère de l’économie du plan et de la coopération qui se sont donnés à fond pour l'atteinte des objectifs fixés au ministère.