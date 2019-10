Économie : Le Rassemblement de la Diaspora pour l’Investissement vers le Sénégal (RDI) au service du développement de la Coopération sénégalo-belge pour l’emploi et la formation professionnelle

Le Gouvernement du Sénégal a effectué une visite de travail et d’échanges d’expériences en matière d’emploi et de formation professionnelle à Liège, en Belgique, les jeudi 24 et vendredi 25 octobre 2019. Cette série de rencontres a été initiée et préparée par le Rassemblement de la Diaspora pour l’Investissement vers le Sénégal (RDI) dont la présidence est assurée par Monsieur Ousmane SY, vivant au Royaume de Belgique depuis plus d’une décennie et engagé dans la participation de la diaspora au développement du Sénégal.



Conduite par le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Monsieur Dame DIOP, la délégation sénégalaise été également composée de Moïse SARR, Secrétaire d’Etat, chargé des Sénégalais de l’Extérieur , Amadou DIOP, Ambassadeur du Sénégal au Royaume de Belgique, de Laurent MINGUET, Consul honoraire du Sénégal à Liège, de Almamy BOCOUM, Ambassadeur itinérant auprès du Président de la République, de Papa Songdé DIOP, Président du Conseil de surveillance de l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE), Maire de Gandiaye entres autres personnalié de l'Etat.



Plusieurs structures spécialisées dans l’emploi et la formation professionnelle, publiques ou privées investies de mission de service public, ont été visitées dans l’optique d’asseoir une convention de partenariat gagnant au profit de la population en âge de travailler dans les deux pays. Il s’agit, entre autres du Groupe STEP, spécialisé dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers l’auto-emploi ;

du FOREM, service public d’emploi et de formation professionnelle de la Wallonie, orientant son action dans le domaine du développement de centres de compétences connectés à la mise à l’emploi des usagers de tous âges , de Technifutur, premier centre de compétences de Wallonie, contribuant largement au développement du capital humain dans tous les domaines de l’économie et développement la formation duale dans les technologies de pointe de l’IFAPME, Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, chargé de la coordination d’un réseau de centres de formation constitués en association à but non lucratif (ASBL) et réputé pour sa grande contribution à la formation d’entrepreneurs.



Des pistes d’une collaboration ont été identifiées lors de la rencontre de haut niveau de la délégation avec Madame Christie MORREALE, Vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l'Emploi, de l'Action sociale, de la Santé et de l'Égalité des Chances. Les ministres des deux délégations ont eu de fructueux échanges qui déboucheront sur un rendez-vous prévu en 2020 à Dakar pour la formalisation d’une coopération entre Gouvernement du Sénégal et Gouvernement de Wallonie en matière d’emploi et de formation professionnelle.



Pour sa part, le Président du RDI, Monsieur Ousmane SY, a félicité à la fin de la visite de travail, le Gouvernement du Sénégal pour avoir saisi cette opportunité de coopération et le Gouvernement Wallon pour l’accueil chaleureux et la grande disponibilité. Il a remercié Monsieur Laurent MINGUET, Consul Honoraire, pour sa grande contribution et Monsieur Amadou DIOP, Ambassadeur du Sénégal au Royaume de Belgique, pour la participation à la réussite de l’initiative profitable à la jeunesse sénégalaise avant de réitérer son engagement pour le développement du Sénégal tout en rappelant sa disposition à organiser dans un futur proche la même activité pour les secteurs de l’énergie et de l’enseignement supérieur et de la recherche.