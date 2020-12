Économie : Le Cnc plaide pour la levée des contraintes pouvant entraver les capacités de financement de la relance économique

Le Conseil national du crédit (Cnc) du Sénégal a profité de sa trentième réunion, tenue ce jeudi 17 décembre 2020, par visioconférence, pour inviter les autorités étatiques à prendre véritablement à bras le corps, cette question qui porte sur la relance économique. Il ‘’a recommandé qu’une attention particulière soit accordée, dans les politiques publiques, à la levée des contraintes pouvant entraver les capacités de financement de la relance économique par les établissements de crédit et les institutions de microfinance’’, a appris Dakaractu, dans un communiqué parvenu à la rédaction. Note dans laquelle ladite structure légitime sa demande, ‘’au regard de cette situation et des incertitudes marquées quant à l’évolution de la pandémie Covid-19 ainsi que des risques à la baisse pesant sur l’activité économique’’.







Lors de cette rencontre présidée par Moussa Touré, Directeur de la Monnaie et du Crédit, membre du Comité de politique monétaire (Cpm) de la Bceao, au nom du ministre des Finances et du Budget ledit Conseil a pris connaissance de la situation récente du système bancaire et du secteur de la microfinance, marquée par une bonne résilience des établissements de crédit face aux impacts induits par la pandémie de la Covid-19 sur l’activité économique. En revanche, les institutions de microfinance, en dépit d’indicateurs de crédit rassurants, se caractérisent par une forte sensibilité à l’impact de la pandémie.







Ladite structure, sous la supervision de la Direction nationale de la Bceao pour le Sénégal, dit avoir également relevé un financement des activités économiques relativement bien maintenues, principalement au profit du secteur public. Ce, en liaison avec les mesures de soutien prises par la Banque centrale et les autorités nationales pour atténuer l’impact de la décélération de la croissance économique sur la clientèle du secteur financier. Ainsi, renseigne la Bceao, ‘’comparativement à fin décembre 2019, les emplois des établissements de crédit ont progressé de 8,2% à fin octobre 2020 et ceux des institutions de microfinance stagné à fin septembre 2020’’.