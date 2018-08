Economie : Le CNDES mise sur l’innovation et la croissance pour booster les réformes

Le Conseil national des dirigeants d’entreprises du Sénégal s’appuie sur les piliers de l’Innovation et la croissance pour mieux exposer sa vision. Cette nouvelle organisation patronale qui a lancé ses activités ce vendredi, "se considère comme une organisation de contribution pour une bonne harmonisation des politiques de développement du gouvernement, de la création de richesse et d’emplois dans notre pays en concertation avec les autorités."



Son président Birane Yaya Wane estime qu’il faut « de sérieuses réformes dans tous les domaines pour faire progresser notre économie en parfaite adéquation avec les actions du gouvernement pour se hisser à un niveau favorable dans le cadre du Doing Business. Le CNDES qui s’inscrit dans la dynamique de regrouper les chefs de moyennes entreprises et être pour elles un regroupement d’avant-garde, s’efforçant de tracer les voies de l’avenir », est d’avis que pour booster l’économie, il faut forcément un secteur privé efficace pour fortifier les entreprises sénégalaises qui doivent jouer un rôle de premier plan afin de pouvoir produire des richesses.

« Les investissements directs étrangers sont les bien venus, mais ils ne doivent pas constituer les seuls acteurs de notre développement. Il faut travailler ensemble main dans la main, plaide Birane Yaya Wane qui a dans la foulée reconnu le travail remarquable du CNP et de la CNES. Cette rencontre présidée par le président de l’Union des chambres de commerce du Sénégal, Serigne Mboup a vu la présence des différentes associations de l’Unacois.