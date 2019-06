Economie : La conviction de Macky Sall sur la Zleca

À la cérémonie d'ouverture du Forum régional sur le commerce pour l'Afrique de l'Ouest et l’Afrique centrale qu’il a présidée ce lundi 24 juin 2019, le président Sall a signalé que ladite rencontre se déroulait ‘’dans un contexte marqué d'une part par la reprise voire la persistance de crise sécuritaire et économique et d'autre part, par les tensions commerciales entre grandes puissances’’. Ce, parce que ‘’les potentialités de notre continent unanimement reconnues suscitent aujourd'hui un regain d'optimisme". Mais à cette rencontre internationale qui portait également sur la mise en œuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (Zleca)il a vanté les mérites de cet accord.



"L'accord sur la Zleca va former le marché commun le plus vaste dans les annales de commerce international de 1947 à nos jours. L'Afrique qui a longtemps été marquée par des superlatifs peu flatteurs peut aujourd'hui se féliciter d'avoir posé des jalons majeurs dans la mise en place cet espace commercial intégré à l'échelle du continent. Notre objectif consiste à faire de la zone de libre échange africaine, un puissant vecteur d'intégration économique et politique conformément à la vision de l'agenda 2063", soutient le président de la République.



Celui ci a confié que, "vaincre les barrières tarifaires est un défi qui est à notre portée. À ce titre, il s’est réjoui de l'entrée en vigueur depuis le 31 mai 2019 de l'accord de la Zleca. Laquelle constitue un saut qualitatif et une nouvelle dynamique apportée à l'intégration africaine, notamment à la prise en charge effective des aspirations et des attentes de nos populations, en particulier les femmes et les jeunes. Tous ces acteurs souhaitent ardemment être au cœur des processus qui engagent leurs destinées. La Zleca ne sera une réalité que si elle est portée par les peuples africains dans un élan consensuel. C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner à la volonté des chefs d'État et de gouvernements de l'Union africaine qui se sont engagés à promouvoir l'appropriation de l'accord auprès de leurs compatriotes’’, a-t-il indiqué.



Macky Sall de réaffirmer son engagement à accompagner le secteur privé sénégalais dans la quête de nouveaux espaces d’opportunités d'affaires. Il les invite à s'approprier toutes les composantes de la Zleca. "Nous devons poursuivre nos efforts de dématérialisation de procédure, sinon on va perdre du temps", dit-il. Et d'ajouter : "On va parler de Zleca, signer des accords et les mauvaises pratiques vont plomber toute cette volonté. Il faut donc au niveau de chaque Etat, engager les réformes pour fluidifier les échanges, mais aussi renforcer les infrastructures de communication car on ne peut pas échanger si les routes, les ports ou les chemins de fer ne fonctionnent pas".



Pour rappel, ce conclave a réuni comme parties prenantes, décideurs politiques, acteurs économiques, organisations de la société civile et institutions afin de formuler des recommandations sur les voies et moyens à déployer pour que la Zleca soit porteuse d'un changement tangible, inclusif et durable pour les économies de la sous-région, notamment en termes d'industrialisation, de diversification économique et de création d'emplois.



Ledit forum, ouvert ce lundi 24 à Dakar va se poursuivre jusqu'au 25 juin. Deux jours pour les acteurs économiques de discuter des enjeux liés à la mise en œuvre de la Zleca. Ce forum conjointement organisé par la commission économique pour l'Afrique, le gouvernement sénégalais, la commission de l'Union Africaine et l'Union Européenne, a pour thème "la Zleca en marche : Approfondir l'intégration africaine pour un continent prospère". Un thème qui, pour le président de la République Macky Sall, est "déterminant pour l'avenir du continent Africain qui se doit de porter son intégration à un niveau jamais égalé".