Economie : La chambre de commerce renforce le travail diplomatique au bénéfice des opérateurs sénégalais.

L’union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (unccias), à travers son président Serigne Mboup, en partenariat avec le cabinet italien Angelo Melone a pris l’engagement d’établir un pont économique entre la république d’Italie et la république du Sénégal.



C’est à travers un protocole d’accord que l’union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (unccias), vient de nouer un partenariat qui donne mandat de représentation de ladite chambre, dans la région sud de la République d’Italie (campania, puglia, basilicata, calabria, molise sicilia), à l’avocat Angelo Melone en tant que représentant légal du cabinet Angelo Melone international consulting, avec siège social dans la ville de Naples.



L’objectif recherché à travers cet acte administratif, est de renforcer le travail des représentations diplomatiques, des bureaux économiques de notre pays, afin de permettre aux opérateurs sénégalais de bien exploiter les opportunités qu’offre le marché italien.



Les missions essentielles conférées audit cabinet sont de :

Offrir à l’union nationale des chambres de commerce d’industrie et d’agriculture du sénégal (unccias) une représentation économique



• organiser des rencontres b to b, sous des forums en territoires italien ou sénégalais, permettant la création de cadres de rencontres entre opérateurs économiques des deux pays ;



• favoriser, encadrer et suivre, la signature de conventions commerciales de partenariats entre les opérateurs économiques sénégalais membres de l’union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (unccias) et ceux de la république d’Italie



• proposer toutes formes d’actions, projets, ou programmes permettant l’établissement, voire le renforcement de la relation commerciale entre la République du Sénégal et celle d’Italie.



Désormais, les opérateurs économiques sénégalais devront pouvoir établir, voire renforcer le pont commercial, entre la République d’Italie et la République du Sénégal.



Ces démarches ayant abouti à cet accord de partenariat, ont été facilitées par Abdou Mboup, conseiller technique de monsieur le président de la République.