Economie : La Zone de libre-échange en Afrique en vigueur depuis ce jeudi 30 mai, avec 49 États signataires

La Zone de libre échange (Zlec) est entrée en vigueur, ce jeudi 30 mai 2019. Signée le 21 mars 2018 par 49 États africains, la Zlec a été ratifiée par 22 pays. Cependant, le Nigeria qui demeure la plus grande économie du continent tarde à se mettre dans les rangs. Pour cause, les autorités Nigérianes, elles avaient refusé d'adhérer à cette Zlec du fait de leur crainte de voir une déferlante de produits étrangers venir ruiner son industrie naissante. Mais aujourd’hui, tout porte à croire que le Président Buhari est convaincu de la nécessité de rejoindre les rangs des pays qui ont adopté cette nouvelle politique économique.



L'Union africaine (Ua) de son côté dispose encore d'un mois pour mettre en place les instruments techniques nécessaires. Des instruments destinés à s'assurer que la concurrence ne sera pas déloyale au sein de ladite zone. La décision finale dépendra, en partie de ce que décidera l'Ua d'ici le sommet du 7 juillet, a appris Dakaractu.



Il sera alors question, dans les mesures qui seront prises par les Etats membres de ladite Zone, de savoir quelle proportion d'intrants africains est nécessaire dans un produit pour qu'il soit considéré comme africain ; de démanteler les barrières non tarifaires. Mais surtout de mettre en place les organes de contrôle et d'arbitrage.