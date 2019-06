Économie : La Douane bien portante, le Directeur des opérations douanières rassure...

L’entrée en vigueur de la note de service qui porte sur la Valeur de correction ne traduirait pas une mauvaise santé financière de la Douane. Au contraire, elle se porte bien et n’est aucunement contrainte de s’en prendre aux commerçants pour remplir les caisses de l’État. Le Colonel Mbaye Ndiaye, Directeur des opérations douanières (Dod) qui s’est prononcé à l’issue de la réunion qui avait regroupé les commerçants, les transitaires et les douaniers, s’est réjoui de la bonne santé financière de leur service. « La douane a aujourd’hui, plus de 20 milliards, par rapport à l’objectif qui lui était fixé. Donc, on n’a pas de souci financier, mais il nous faut jouer pleinement notre rôle. Quand on voit des irrégularités, il nous faut prendre des mesures qui sont en phase avec les textes. Cette Valeur de correction n’est pas imposée par la douane. Mais en réalité celui qui a importé légalement et détenteur d’une Av (Attestation de visite), d’une Dpi (Déclaration provisoire d’importation) et d’une attestation d’importation, peut venir directement faire sa déclaration de douane. À défaut , la douane a d’autres moyens d’apprécier les marchandises déclarées. Nous sommes une administration et fonctionnons sur des bases légales. Nous ne sommes contre personne. Mais l’intérêt de la Nation passe avant toute chose », a précisé le Dod.