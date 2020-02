Économie : L'éducation financière, une nécessité pour mieux promouvoir l'esprit l'entrepreneurial chez l'étudiant.

Le développement de la culture boursière n'est pas bien pris en compte dans plusieurs établissements de formation en commerce et management. Cela crée une réelle déficience chez les jeunes surtout au moment d'entreprendre leur projet. C'est ce qui a motivé le ministère des finances à travers l'Observatoire de la qualité des services financiers, à élaborer un programme national d'éducation financier. Ceci pour mieux sensibiliser les jeunes étudiants, à leur inculquer la culture entrepreneuriale et à mieux les accompagner dans le secteur informel pour une bonne inclusion. Au démarrage de ce projet, l'Institut Africain de Management a été choisi pour abriter le programme compte tenu des innovations et des initiatives hardies en terme de management dont il a fait preuve. Pour la suite, d'autres établissements de formation, y compris l'Université seront de la partie pour sensibiliser le maximum de jeunes et améliorer les politiques financières...