Economie : L’Unacois Yessal déterminée à répercuter la hausse des prix des produits pétroliers sur ceux des denrées

La hausse des prix des produits pétroliers, entrée en vigueur le samedi 29 juin dernier, dans le cadre de la révision périodique, va impacter sous peu celui des denrées de première nécessité. Une tendance haussière que vont connaitre les produits dans les jours à venir si les autorités étatiques ne maintiennent pas les prix à la pompe à leur valeur initiale, a prévenu, Cheikh Cissé, le président de l’Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et d’investisseurs du Sénégal (Unacois/Yessal). C’était au cours d’une conférence de presse déroulée ce samedi 6 juillet 2019.



‘‘Nous sommes contre cette volonté. Nous ne saluerons jamais cette hausse. À défaut d’une baisse, qu’on laisse les prix intacts. On ne peut comprendre qu’aujourd’hui où l'on parle de découverte et d’exploitation de pétrole l’on puisse décider d’une hausse des prix des produits pétroliers, a-t-il dit, non sans signaler, avec ses collègues, de répercuter toute hausse sur les prix des produits.