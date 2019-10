Économie / Exportation de coton : Le Port Autonome de Dakar fidélise son client Malien CMDT.

Prenant l'occasion d’une signature de convention entre la compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) et le Port autonome de Dakar (PAD) pour manifester l'importance de la création de la valeur ajoutée, le Directeur général du PAD, Aboubacar Sadikh Bèye est aussi revenu sur l'impact économique qui pourrait découler de ce partenariat entre le Sénégal et le Mali.

En effet, entre 2015 et 2018, les exportations au niveau du port sont passées de 166.000 tonnes à 229.000 tonnes et pour l’essentiel, il faut tenir compte que le coton y reste un maillon essentiel.



Que ça soit du point de vue du trafic que de l’évolution de la valeur ajoutée, le directeur général Aboubacar Sadikh Bèye, en présence du client Malien qui est par ailleurs le directeur général de la compagnie malienne de développement des textiles, a soutenu l’importance de ce partenariat fructueux avec ce protocole qui existe entre les deux pays (Sénégal et Mali) et qui pourrait permettre au port autonome de Dakar de gagner encore des parts du marché malien, notamment sur celui du coton. Il s’est aussi réjoui de ce partenariat d’autant plus que « sur le tonnage des exportations, la Compagnie malienne de développement du Textiles représente 57% de toutes ses exportations ». C’est pour lui donc un partenariat qui soutiendra la CMDT dans le domaine des exportations, mais aussi qui contribuera à la création de la valeur ajoutée.



Il a été aussi, à travers cette signature de partenariat entre le PAD et la CMDT, l’occasion pour le M. Baba Berthé de revenir sur l’historique des deux pays pour valoriser la portée de ces échanges commerciaux entre leur compagnie et le port de Dakar car selon lui, « le choix du port de Dakar reste basé sur des raisons historiques et stratégiques puisqu’étant très liés ».

Se trouvant dans une position plus ou moins enclavée, le Mali se rend compte ainsi qu’il y’a une opportunité pour s’attacher les services du PAD qui leur réserve une meilleure satisfaction...