Économie : Endeavour et Teranga annoncent leur association et deviennent la plus grande compagnie aurifère ouest-africaine et intègrent le top 10 producteur d’or mondial.

Les avantages qui sont énormes, sont basés sur une logique industrielle forte, avec des actifs très complémentaires. Ensemble c’est environ 7 000 employés, huit mines en production et six projets de développement dans trois pays. En effet, Ils deviennent les premiers producteurs d’or au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, avec une production annuelle de 1,5 million d'onces. ENDEAVOUR et TERANGA deviennent le plus grand portefeuille d'exploration en Afrique de l'Ouest avec une position stratégique sur les ceintures de Massawa, Ity et Hounde.



ENDEAVOUR et TERANGA sont ainsi des partenaires de choix en Afrique de l'Ouest, qui créent de la valeur et soutiennent les communautés locales. Le groupe combiné disposera également d'une réserve de six projets entièrement nouveaux (Fetekro, Golden Hill, Afema, Kalana, Bantou et Nabanga) et du plus grand portefeuille d'exploration de la ceinture Birimienne sous-explorée de roches vertes d'Afrique de l'Ouest. Le groupe va aussi regrouper des actifs très complémentaires avec Sabodala-Massawa, le plus grand producteur d'or commercial du Sénégal. Endeavour Mining Corporation ("Endeavour") et Teranga Gold Corporation ("Teranga") ont ainsi annoncé ce 16 Novembre 2020 la conclusion d’un accord par lequel Endeavour acquiert toutes les actions ordinaires de Teranga et, à terme, mènera à la réunification des deux sociétés. Cette combinaison donne naissance à un des dix premiers producteurs d’or au monde et à un champion aurifère en Afrique de l'Ouest. Sébastien de Montessus sera le président et le directeur général de la nouvelle société fusionnée. Selon Sébastien de Montessus, President and CEO of Endeavour, "cette combinaison offre une opportunité de taille.

En combinant nos actifs complémentaires en une compagnie agrandie, avec un profil de croissance organique robuste et une position de premier rang sur la très prometteuse ceinture birimienne de roches vertes, nous créons un champion aurifère en Afrique de l'Ouest et un producteur d'or parmi les dix premiers au monde. Nous sommes reconnus par les États d’Afrique de l'Ouest comme un partenaire de choix par notre engagement à employer des talents nationaux, à développer le leadership local et à travailler avec les parties prenantes de nos communautés d'accueil". Ces propos sont appuyés par Richard Young, President and CEO of Teranga. En effet, "Nous sommes très heureux des progrès réalisés ces dernières années pour faire passer Teranga d'un simple producteur d'actifs à un producteur d'or de niveau intermédiaire et à faible coût. Nous sommes convaincus que nos employés et les parties prenantes dans le pays tireront profit de leur appartenance à une société minière plus grande et plus diversifiée, avec un parcours d’excellence. C’est un honneur d’avoir eu l’occasion de travailler avec les personnes, les communautés et les gouvernements de nos pays hôtes, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire".





Présentation de ENDEAVOUR et TERANGA



Endeavour Mining est un producteur d'or avec des actifs multiples qui se concentrent sur l'Afrique de l'Ouest, avec deux mines (Ity et Agbaou) en Côte d'Ivoire, quatre mines (Houndé, Mana, Karma et Boungou) au Burkina Faso, quatre projets de développement potentiels (Fetekro, Kalana, Bantou et Nabanga) et un solide portefeuille d'actifs d'exploration sur la très prometteuse ceinture birimienne de roches vertes au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée. En tant que producteur d'or de premier plan et membre du World Gold Council, Endeavour Mining s'engage à respecter les principes de l'exploitation minière responsable et à fournir une valeur durable à ses employés, aux parties prenantes et aux communautés où elle opère.



Teranga Gold est un producteur d'or de niveau intermédiaire qui exploite des mines de longue durée et à faible coût de production et fait progresser les propriétés d'exploration potentielles à travers l'Afrique de l'Ouest, l'une des juridictions aurifères avec la croissance la plus rapide au monde. Le complexe aurifère de premier plan créé par l'intégration du projet Massawa à haute teneur récemment acquis avec la mine Sabodala de la société, la mise en service réussie de Wahgnion, la deuxième mine d'or de Teranga, et un solide portefeuille d'actifs d'exploration de la phase initiale à la phase avancée, y compris les projets Golden Hill et Afema qui progressent rapidement, soutiennent la croissance continue des réserves, de la production et des flux de trésorerie de Teranga. Grâce à son succès continu et à son engagement en faveur de l'exploitation minière responsable, et en tant que membre du World Gold Council, Teranga crée une valeur durable pour toutes les parties prenantes et agit comme un catalyseur pour le développement social, économique et environnemental. Teranga est cotée à la bourse de Toronto, sous le symbole TGZ.