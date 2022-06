Les agents de l’administration du commerce ont brisé le silence, ce jeudi 9 juin 2022, pour dénoncer le ‘’traitement méprisant réservé aux Commissaires aux Enquêtes économiques, Contrôleurs du contrôle économique et (tous leurs collègues), relativement aux revalorisations salariales et autres indemnités’’. Réunis autour du Syndicat national des agents de l’administration du commerce (Synacom) ils ont tapé sur la table pour réclamer de meilleures conditions de travail.



Dans cette résolution, le Synacom y réclame ‘’l’alignement de la rémunération des cadres de l’Administration du Commerce à l’aune des autres sortants de l’Ena ; la revalorisation des rémunérations de tous les agents du Département ; le recrutement sans délai des agents temporaires (chauffeurs, agents administratifs, agents contractuels) ; la dotation, sans délai, de moyens logistiques pour une poursuite correcte des missions dédiées ; la rénovation de l’ensemble des services régionaux et départementaux du commerce’’.



Des réclamations faites par le Synacom qui, entre autres, dit considérer ‘’que les agents de l’administration publique sont d’égale dignité’’. En ‘’relevant (que) les résultats des diverses actions de surveillance du marché intérieur et de protection de la sécurité sanitaire des consommateurs malgré le manque criard de moyens humains et logistiques’’.



M. Mbaye, dans ses propos, a dénoncé le sort des agents dits ‘’temporaires’’, comme les chauffeurs et autres agents administratifs, qui jouissent d’une expérience notoire et qui n’ont jamais été pris en compte dans les recrutements de la fonction publique. Les conditions difficiles de travail des agents, dans l’exécution des missions quotidiennes de contrôles et de surveillance des marchés, ont été déploré par ledit syndicat. Celui-ci dit déplorer ‘’avec la dernière énergie, la discrimination du gouvernement entre sortants de l’École nationale d’administration (Ena). Pour preuve, ‘’les Commissaires aux Enquêtes économiques et contrôleurs du contrôle économique sont les énarques les plus mal payés de toutes les sections de l’Ena’’ a précisé M. Mbaye. Celui-ci, avec sa casquette de Secrétaire général du Synacom a fait état d’un ‘’manque de considération qui frise le mépris de l’autorité suprême à l’endroit de l’ensemble des cadres du commerce et autres agents du Département’’.

Dans une résolution parcourue par Dakaractu aujourd’hui, leur Secrétaire général, Adama Mohamed Mbaye a listé les faits à l’origine de leur courroux. ‘’Nous n’avons pas attendu la vague de contestation pour réagir’’, a-t-il déclaré d’emblée en précisant avoir épuisé, avec ses camarades tous les recours et entrepris plusieurs actions sans aucun résultat.