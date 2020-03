Économie / COVID-19 : «Tout ce qui contribue à atténuer les effet économiques de la crise sont à notre portée... » (Zahra I. T. Diop, MESS)

Avec la pandémie du covid-19, le Sénégal comme les autres pays touchés, doit faire face à un double défi sanitaire et économique. Au ministére de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, on est dans l'anticipation. En effet, Mme Zahra I. T. Diop, a tenu à rassurer l'ensemble des acteurs relevant de son département. En effet, "la réflexion est engagée et nous suivons au quotidien. Le ministre de l’Economie est revenu largement sur cet aspect après la mise en place d’un comité de veille économique que le président de la République a mis en place. Les études sont en train d’être menées. » Concernant le remboursement des prêts contractés auprès des institutions de micro-finance, le ministre tient également à rassurer. « Les acteurs qui ont bénéficié d’un prêt, il va falloir qu’ils remboursent. Est-ce qu'avec l'évolution de la situation qui appelle plusieurs mesures, ils seront capables d'honorer leurs engagements ou pas? La réflexion est engagées. Mais tout ce qui contribue à atténuer les effets économiques de la crise sont à notre portée…. » a-t-elle ajouté lors de la cérémonie de remise de Kits d’hygiène qui s’est tenue ce 21 Mars à la Sphère OTD de Diamniadio.