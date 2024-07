Économie : Baisse de l'activité du secteur primaire, repli du tertiaire (Rapport Dpee)

Une légère baisse a été constatée dans le secteur primaire, notamment la pêche. D'après le rapport exploité par Dakaractu, le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s’est légèrement contracté de 0,6%, en variation mensuelle, au mois de mai 2024. Ce recul est essentiellement imputable au sous-secteur de l’élevage (-3,3%). Pour sa part, le sous-secteur de la pêche s’est conforté de 11,2%, sur la période. Sur un an, le primaire s’est consolidé de 5,4%, en mai 2024, en liaison avec l’élevage (+9,0%). Toutefois, la pêche s’est contractée de 6,2%, sur la période sous-revue.

Quant au secteur secondaire, au mois de mai 2024, l’activité du secondaire a crû de 14,6%, en variation mensuelle. Cette performance est due, principalement, à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (> 100%), la construction (+26,1%), la production de l'égrenage du coton (+95,9%), la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+27,9%) et les activités extractives (+15,2%).

Toutefois, elle a été atténuée par la contraction de la fabrication de produits agro-alimentaires (-2,6%) et du « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-25,5%). Sur une base annuelle, l’activité du secondaire s’est contractée de 5,5%, en liaison avec les baisses relevées, notamment, dans la fabrication de produits agro-alimentaires (-7,6%), la production de l'égrenage du coton (-60,2%), les activités extractives (- 17,9%) et le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-48,1%). Par ailleurs, la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (+39,3%), la fabrication de matériels de transport (+90,0%), la construction (+5,6%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+12,8%) et la « fabrication de ciment et d’autres matériaux de construction » (+6,9%) se sont bien comportées sur la période

En mai 2024, l’activité du secteur tertiaire s’est repliée de 8,7% comparativement au mois précédent. Cette évolution est imputable aux contre performances des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-43,1%), des services immobiliers (-63,8%), du transport (-5,3%), des « services de soutien et de bureau » (-5,8%) et l’information et la communication (-1,9%). Il est toutefois observé la bonne tenue du commerce (+2,7%), de l’hébergement et de la restauration (+23,1%), des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+29,3%) et des « activités financières et d’assurance » (+1,3%).

Sur un an, l’activité du secteur tertiaire s’est renforcée de 4,9% au mois de mai 2024, à la faveur du transport (+6,7%), de l’hébergement et de la restauration (+13,5%), des « activités financières et d’assurance » (+5,3%), des services immobiliers (+3,7%), des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (+22,0%), de l’administration publique (+7,0%) et des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+46,8%). L’activité d’information et de communication a toutefois reculé de 11,4% sur la période.