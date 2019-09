Economie : Auchan dans une mauvaise passe avec des pertes chiffrées à 984 milliards de F Cfa

Auchan est dans des difficultés. L’enseigne de grande distribution qui demeure le quatrième distributeur français, a enregistré récemment une perte d'un milliard et demi d'euros en six mois. Des pertes chiffrées à 983 milliards 935 millions 500 . 000 F Cfa, rien que dans la période comprise entre janvier et juin 2019. Ces pertes ont fait que le modèle économique d'Auchan est remis en cause. Le groupe qui s’est implanté au Sénégal depuis 2014, d’abord sous l’enseigne Atac, assure cependant, que c'est juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe qui l’a poussé à prendre le virage du redressement, a appris Dakaractu. Reste à signaler que selon la même source, cette situation constitue une réelle menace pour 700 à 800 emplois.



D’après plusieurs sources médiatiques, il s'agirait surtout de pertes comptables. Des pertes enregistrées sur des filiales se trouvant en Italie et au Vietnam ainsi que de la banque Oney, laissée à la Caisse d'Épargne que Auchan est en train de vendre.



Il faut rappeler que ces deux dernières années, le groupe a connu des pertes énormes. Pour preuve, en 2018, Auchan avait déjà affiché une perte de plus d'un milliard d'euros (près de 656 milliards de F Cfa). Des résultats insatisfaisants qui l’ont obligé à se lancer depuis lors dans un vaste plan d'économie qui passe par la fermeture de 21 magasins en France et 700 à 800 suppressions d'emplois. Pour redresser ses comptes, aujourd'hui, Auchan est obligé de fermer des magasins mais aussi de ralentir les investissements qui permettent de rénover ses grandes surfaces. D'ailleurs, l’an dernier les ventes de Auchan avaient reculé de 3,3%, a indiqué le site Rtl qui informe dans la même lancée que le modèle économique de l'hypermarché est attaqué.