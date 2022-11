Économie : Au Tanger-Med, l’APIX s’inspire du modèle infrastructurel et marketing du Maroc

C’est dans ce cadre que Abdoulaye Baldé a effectué du 21 au 23 novembre derniers une mission de benchmark à Tanger au Maroc, région devenue l’une des premières Zones Économiques Spéciales (ZES) au monde avec une parfaite intégration des chaînes de valeurs mondiales. L’importance de se rendre dans cet espace d’accueil d’activités économiques qui a, en effet, pour vocation d’offrir un ensemble d’infrastructures et de services qui assurent aux entreprises les meilleures conditions d’exercice de leurs activités, est pour le directeur de l’APIX, bien justifié au regard de la vision d’émergence du Sénégal, portée par le chef de l’Etat Macky Sall.

La raison est simple pour Abdoulaye Baldé : « comprendre les déterminants de leurs réussites qui pourront être capitalisés au Sénégal dans le cadre de la nouvelle dynamique d’impulsion des ZES qu’il s’est lui-même fixé en tant qu’administrateur des zones économiques spéciales au Sénégal ». Au Maroc, le directeur de l’Apix s’informe sur le mécanisme et la mise en place de Tanger-Med, cet énorme succès logistique au niveau du port, et qui est le premier port africain aujourd’hui. Tanger-Med se place, en effet, dans le top 40 des ports mondiaux. Il est en réalité, un succès en termes d'installation d’industries de pointe, d’aéronautique et d’industrie automobile et demeure la création d’une centaine de milliers d’emplois. D’où l’intérêt que le directeur Abdoulaye Baldé sur cette réalisation industrielle du royaume chérifien.Il est question pour l’APIX, de mener une mission de benchmark dans l’une des plus grandes ZES de l’Afrique. Une visite qui a été qualifiée de très fructueuse d'un point de vue organisationnel et stratégique. Une franche collaboration se dessine entre les deux structures pour des échanges de bonnes pratiques par le biais d'un accompagnement dynamique de l'Agence spéciale Tanger Med pour un développement rapide de la Zone économique spéciale de Diass considérée comme zone économique spéciale vitrine", renseigne, au nom du Dg de l´Apix, Mme Betty Seye Sow, directrice qualité et Suivi Évaluation de l'Apix qui faisait partie de la délégation qui accompagnait le directeur général Abdoulaye Baldé.D’ailleurs, ce futur partenariat est loué déjà par Nasser Tlassellal, directeur général de Tanger Med Engineering : "La signature du protocole d'entente permettra de disposer à partir de Dakar d'une base arrière en Afrique subsaharienne afin de pouvoir répondre aux attentes du marché de l'Afrique subsaharienne et à forte alliance Sud-Sud.A Tanger, le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux était accompagné d’une délégation composée du ministère de l'économie, du plan et de la coopération et de l'ambassade du Sénégal au Maroc.