Économie : Alioune Ndoye plaide pour l’arrêt, jusqu’à nouvel ordre, des campagnes de pêche.

Le ministre Alioune Ndoye, chargé de la pêche et de l’Économie maritime, a émis l’idée d’un arrêt des campagnes de pêche au Sénégal. Au stade actuel où la lumière tarde à être faite sur les origines de cette maladie qui se manifeste par des éruptions cutanées, il a fait savoir à ses collègues de la Santé et de celui de la Pêche, la nécessité de ‘’prendre, effectivement, les dispositions pour arrêter les campagnes de pêche’’.



Et ce, le temps que les autorités sanitaires et étatiques maîtrisent la cause, mais aussi au cas où ‘’les résultats n’orientent pas, (les autorités) de façon claire’’. Toutefois, il a évoqué la nécessité, pour tous, de ne pas exclure que beaucoup de déversements (sont faits) en mer, souvent sans aucun traitement préalable.



Le ministre de la pêche et de l’Économie maritime qui avait devant lui le gouverneur de Dakar, des cadres du secteur de la santé et ses deux collègues a recommandé, une attention particulière pour voir s’il n’y a pas eu de déversements industriels ou de rechercher s’il n’y a pas un accident qui se serait produit sans que les autorités n’en soient informées.