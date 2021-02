Économie : 82,5 milliards de F Cfa levés par le Sénégal avec succès sur le marché régional des titres publics de l’Umoa.

L’État du Sénégal a levé le vendredi 05 février dernier sur le marché régional des titres publics de l’Umoa, un montant de 82,5 milliards de F Cfa, au terme d’une émission par adjudication d’obligations assimilables du Trésor de maturité de 3, 5 et 7 ans. Il s’agit d’une intervention de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor qui s’inscrit dans le cadre de la couverture des besoins de financement de l’année 2021, a appris Dakaractu.



Cette levée, selon un communiqué parcouru par la rédaction, a été réalisée avec la collaboration de l’Agence Umoa-Titres et de la Bceao. À l’issue de l’opération, les rendements moyens pondérés ont été obtenus : 5,55% à 3 ans ; 5,81% à 5 ans et 5,98% à 7 ans. Des niveaux qui témoignent d’une nette amélioration des rendements, eu égard aux précédents taux qui étaient ressortis respectivement à 5,62% à 3 ans, 5,88 % à 5 ans et 6,29 % à 7 ans, indique la cellule de communication du Ministère des Finances et du Budget

Cellule de Communication.



Il a été rappelé, dans ledit document que ‘’les taux d’intérêt ainsi réalisés traduisent la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de la signature de l’État du Sénégal qui continue à se positionner comme émetteur étatique de référence sur le marché régional des titres de l’Umoa’’ ...