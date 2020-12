Hier, au cours du vote du budget du ministère de l'économie, du plan et de la coopération, la députée faisant partie de la majorité présidentielle, Néné Marième Kane a évoqué l'apport du secteur privé dans ce contexte de relance économique. Comme ses collègues députés, elle a insisté sur "l'accompagnement des nationaux pour mieux s'approprier des atouts économiques en perspective."



La parlementaire du département de Kanel reste convaincue de la pertinence du PAP2A sous l'initiative du chef de l'État.

"C'est une dynamique prometteuse, et nous restons dans la logique d'accompagner la vision du président Macky Sall", soutient la parlementaire qui a tenu par conséquent à voter le budget du ministère de l'économie du plan et de la coopération.