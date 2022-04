Le président Sall appelle à la promotion de la consommation locale. Un appel qu’il a fait, du fait du risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale. ‘’J’appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d’élevage et de pêche. (…) Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons’’, a précisé le président dans son message à la nation prononcé, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance du Sénégal.



C’est, selon lui, ‘’ tout le sens des investissements massifs que l’État continue de consacrer à la modernisation et à la diversification des secteurs de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture’’. À cette occasion, il a rappelé avoir ‘’fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l’huile ; et augmenté la subvention du riz local’’, pour soulager les ménages.



Dans la même lancée, le président de la République, a invité les Sénégalais à poursuivre leurs efforts pour être à l’abri des aléas de la conjoncture internationale. ‘’Nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire. Car, à vrai dire, l’indépendance n’est pas l’acte isolé d’un jour, mais un combat permanent, qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. C’est ce qui ajoute à la souveraineté nationale un surcroît de liberté’’, a-t-il précisé.