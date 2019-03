Écologie, développement et solidarité : Saint-Louis pour un cadre de vie idéal afin de répondre aux exigences environnementales

Menacée d'une part par l'avancée de la mer et la salinisation de ses terres, et de l'autre par le faible niveau d'aisance de la population, la région de Saint-Louis est confrontée à des problèmes d'ordre socio-économiques et environnementaux.

Pour sensibiliser la population sur ces menaces qui pèsent sur la région, un panel citoyen sur l'écologie, le développement et la solidarité a été organisé dans la capitale Nord à l'initiative de l'association pour la recherche -action développement et environnement du Sahel. Cet atelier vise à réfléchir sur les questions écologiques de développement et les perspectives pour les femmes et les jeunes.