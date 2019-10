Ecole propre et verte : Le MODESE au chevet du lycée Sergent Malamine Camara.

Après John F. Kennedy, le lycée Sergent Malamine Camara a reçu ce mercredi 30 octobre, la visite du Mouvement des Enseignants pour un Sénégal Émergent (MODESE) pour une opération coup de poing. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du projet ‘’Ecole propre, école verte pour un Sénégal émergent lancé depuis le mois de mai. Il vise, au delà de sensibiliser la communauté éducative dans son ensemble et de procéder à la pédagogie par l’exemple, à favoriser la prise en charge de l’hygiène mais également de l’environnement scolaire.

Pour le MODESE, la prise en charge de ces aspects relève d’un état d’esprit et donc un comportement à installer pour inciter au maintien d’un environnement adéquat dans l’espace scolaire. Ainsi, le lycée sergent Malamine Camara a été nettoyé de fond en comble par les acteurs éducatifs, notamment les enseignements du MODESE, les élèves ainsi que des partenaires comme l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (Ucg). Le proviseur, Coumba Niang Mboup, nouvellement installé du lycée qui fait face au stade Léopold Sédar Senghor, a magnifié l’action qui relève-t-elle, participe au devoir civique et citoyen.