Éclairage sur le calvaire vécu en Libye par les émigrés en partance pour l'Europe

Venu participer à un séminaire de formation sur les pratiques illégales de recrutement au Sénégal vers l’étranger, l’ancien migrant Cheikhna Fall, président de l'association des migrants de retour à Tambacounda, a fait un témoignage poignant sur sa malheureuse expérience. « J’étais un migrant et j’ai tenté une fois de partir en Europe espérant que c’était l’eldorado. Le chemin a été très difficile et notre expérience rude, raison pour laquelle nous avons pris la résolution de créer cette association pour sensibiliser les jeunes. »

« Les conditions étaient très difficiles, certains d'entre nous y ont même laissé leur vie, d’autres ont subi l'emprisonnement, sans compter les viols et sévices. Mais le nœud gordien de l'affaire réside dans le fait que les trafiquants humains en Libye, bénéficient de complicités,voire de sergents recruteurs à partir du Sénégal... »