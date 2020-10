Éclairage public : Le président Macky Sall promet 100 000 lampadaires aux Communes.

L'éclairage public est devenu une des priorités du gouvernement du Sénégal. Hier, jeudi 22 octobre 2020, lors de la première journée célébrant la décentralisation, le président de la République, Macky Sall, a décidé d'accompagner et d'appuyer le programme des 50 000 lampadaires développé par le ministère du Pétrole et des Énergies, qui couvre un quart des collectivités territoriales.



Mieux, le Chef de l'État décide de commander à nouveau 100.000 lampadaires pour toucher tout le pays. Il soutient que c’est un programme très écologique; nous apprend le quotidien national Le Soleil.



Selon Macky Sall, en matière d'éclairage public, l’État met 16 milliards par an pour le compte des communes. Les maires aussi doivent, par rapport à leur consommation, 31 milliards de FCfa à la Senelec. C'est pour cela que le gouvernement a pris l'option de faire recours aux lampadaires solaires.



Pour rappel, lors d'une réunion avec les maires dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage public des quartiers et des espaces publics, le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé avait souligné que depuis 2009, le Sénégal s’est engagé dans l'amélioration de l'efficacité de l’éclairage et plus récemment dans un vaste programme d'installation de 50 000 lampadaires solaires en cours d'exécution avec l'Agence Nationale des Énergies Renouvelables (ANER).