Echos de la campagne : Le cumul de fonctions, une forte préoccupation de Bok Gis Gis Ligueye.

Dans cette cinquième partie d’échanges avec les populations, les candidats des coalitions en lice pour le 31 juillet 2022 sont plus que jamais dans leur rôle de convaincre.



Pape Diop, de la coalition Bokk Gis Gis ligueye et ses camarades veulent éradiquer ce qui est considéré comme cumul de fonctions dans le régime de Macky Sall. C’est simplement dans le but d’enrichir illicitement des partisans que ce cumul de fonctions a été fortement appliqué. Ce qui est regrettable selon les deux candidates qui ont fait une déclaration pour le compte de la coalition dans les locaux de la Rts.



Elles veulent ainsi, parmi tant d’autres préoccupations, insister sur ce facteur bloquant pour amener les sénégalais à prendre conscience de son utilité pour enfin faire le choix adéquat au soir du 31 juillet 2022.