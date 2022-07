Échos de campagne : Yewwi Askan Wi en caravane, dans les rues de la banlieue.

La coalition Yewwi Askan Wi s’est déplacée ce vendredi dans la banlieue de Dakar, précisément à Pikine et Guédiawaye.



Pour cette journée de campagne, la coalition Yewwi Askan Wi depuis le début de la campagne en mode visite de proximité, de courtoisie et autres Ziara, a renoué aujourd'hui avec les caravanes.



Ainsi, Ousmane Sonko et Cie ont rendu visite aujourd hui à la banlieue de Dakar avec une caravane dans laquelle on pouvait noter la présence du maire de la ville de Guédiawaye. Des zones comme Yeumbeul, Keur Massar aussi ont été visitées par les leaders de la coalition de YAW qui communient avec des citoyens sortis les accueillir...