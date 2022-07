Échos de campagne : La coalition Bunt-Bi dénonce l'incitation de BBY à un 3e mandat du président Macky Sall.

Cette adresse de la coalition citoyenne Bunt Bi est marquée en ce quatrième jour de campagne électorale en perspective des élections législatives de juillet 2022, par l’invite à faire la part des choses entre le scrutin de ce 31 juillet et celui qui se tiendra dans 18 mois.



« Cette influence pour appeler les sénégalais à soutenir le président Macky Sall pour un 3e mandat est juste insensée. Quand on se met devant le peuple sénégalais et que l'on brandit les réalisations du régime de Macky Sall, nous, coalition Bunt-Bi, estimons que c’est simplement encourager la question du troisième mandat », a regretté l’investie qui s’est présentée ce mercredi pour délivrer le message de la coalition citoyenne aux sénégalais.



Revenant sur la composition de la législature précédente, la coalition Bunt-Bi invite les sénégalais au soir du 31 juillet à mettre fin à cette machine de Benno Bokk Yakaar qui, selon elle, a lamentablement échoué...