Échec du partenariat avec Tigo, préjudice financier : Le groupe Promobile compte défendre ses intérêts jusqu'au bout

Le Président directeur général de Sirius télécoms Afrique/Promobile, Hamadoul Mbackiyou Faye, ne compte pas rester les bras croisés suite à l'échec du partenariat devant lier son opérateur mobile à Tigo devenu Free.



Ce partenariat qui n’a pu voir le jour est selon lui, le fruit de « nombreuses et déloyales manœuvres dilatoires et des pratiques anticoncurrentielles du nouveau dirigeant de Free ».



Revenant ainsi sur l'avortement de ce partenariat lors de la cérémonie de signature de convention d'opérateurs entre Promobile et Sonatel tenue ce lundi 31 Août 2020, le Pdg de Sirius télécoms Afrique/Promobile a fait savoir que « le groupe entend défendre ses intérêts jusqu'au bout en vue d'obtenir toutes les réparations que les lois et règlements de ce pays nous permettent ».



Car, dit-il, « malgré la saisine des hautes autorités de ce pays et des amendes infligées à cet effet par l’autorité régulatrice (Artp), ces derniers n'ont jamais varié dans leur position de défier l’État du Sénégal causant ainsi un lourd préjudice financier à notre groupe. Tout ne passera pas par pertes et profits », a-t-il soutenu.