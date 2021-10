Echec des opérations de désencombrement : Abdoulaye Diouf Sarr décortique le problème.

Le maire de Yoff et non moins ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, qui s’est vivement félicité de la reprise des opérations de désencombrement dans la capitale sénégalaise, décortique le problème lié à l’échec de ces actions dans la capitale. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, à chaque fois que des opérations sont initiées, les autorités interviennent pour les faire stopper.



« Ce qui est engagé ici à Yoff, c’est une très grande attente des populations et donc de la mairie de Yoff. Je parle sous le contrôle de l’autorité administrative, le sous-préfet, à chaque fois que des initiatives de cette nature ont été prises, à la dernière minute sous le sceau de l’ordre public, on nous a toujours demandé de surseoir parce qu’effectivement il y avait quelques risques de soulèvement. Mais cette fois, je crois que c’est la bonne, parce que ça a été mieux préparé. Toute la procédure a été respectée en termes d’informations, de sommations et en termes d’appropriation des populations », a laissé entendre le maire de Yoff.



Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr s’engage à pérenniser ces opérations un peu partout dans la commune de Yoff. « Je suis très ravi en tant que maire, parce que la plus grande demande des populations de Yoff et Ouest Foire aujourd’hui c’est l’amélioration du cadre de vie et de la sécurité publique. C’est pourquoi, ces opérations seront poursuivies dans tout le quartier de Ouest Foire, à l’intérieur du CICES, au rebord de l’aéroport de Yoff et à Nord Foire », a rassuré le maire de Yoff qui prenait part à lancement des opérations de désencombrement dans Dakar.



Des opérations qui seront poursuivies dans toutes les régions du pays selon le ministre de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique…