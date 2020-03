Échec des négociations / Le Saes bande les muscles et dégage ses responsabilités pour toute perturbation.

Le syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) est désormais « en ordre de guerre ». Selon un communiqué qui nous est parvenu, le Saes bande davantage les muscles et s’apprête à densifier la lutte syndicale tant que le ministre de l’Enseignement Supérieur campe sur sa position qui, semble-t-il, montre « une attitude irresponsable de pourrissement du gouvernement qui plonge les universités dans une crise profonde », lit-on dans le communiqué.



Le Saes conclut après leur rencontre avec la tutelle que le gouvernement, au lieu de mettre à disposition les textes de gouvernance des universités et de respecter les préalables nécessaires pour l’accueil des bacheliers, « préfère le sabotage afin de trouver un bouc-émissaire à la situation catastrophique dans laquelle il a plongé l’Enseignement Supérieur avec la pire rentrée de son histoire qui hypothèque sérieusement l’année universitaire », souligne ainsi en ces termes l’attitude du gouvernement qu’il estime seul responsable « de la situation chaotique avec une impossibilité de dérouler des activités pédagogiques » du monde universitaire.



Selon le texte, c’est à la guerre comme à la guerre. « Le Saes dégage toute responsabilité de perturbation actuelle et à venir dans le sous-secteur de l’Enseignement supérieur et qui sont consécutives à cette attitude va-en-guerre du gouvernement », conclut le communiqué.