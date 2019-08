Échec de Lions à la CAN, Arcellor Mittal, Petro-Tim, arrestation de Guy Marius Sagna, affaire Khalifa Sall, cas Karim Wade : La FNCL déballe et charge le président Macky Sall.

A l’issue de sa réunion de ce jeudi 25 juillet 2019, tenue à la permanence Oumar Lamine Badji, la FNCL s’associe aux forces vives du pays, notamment le PDS et son SGN Me Abdoulaye WADE, pour s’incliner devant la mémoire d’Ousmane Tanor DIENG, SG du Parti Socialiste et souhaiter que le respect des principes démocratiques permette de sauvegarder ce patrimoine national qu’est le PS.



A examen de la situation nationale, la FNCL constate avec amertume que malgré le deuil, le régime des FAYE-SALL persiste encore dans le culte de la médiocrité, caractéristique de leur manque d’ambition pour notre jeunesse, en fêtant avec faste l’échec de notre équipe nationale à la finale de la CAN 2019.



En effet, les qualités de nos vaillants footballeurs ne s’accommodent pas d’une deuxième place. Un Bilan s’impose et les responsabilités de l’Etat, de la Fédération, ainsi que de l’encadrement technique doivent être situées dans cette déconvenue et, au nom de la transparence que requiert le niveau du football professionnel mondial.



La CAN est certes importante, mais elle ne saurait nous détourner des préoccupations essentielles de la population sénégalaise qui reste déterminée à combattre la mal gouvernance et la mainmise de la famille du Président sur nos ressources naturelles.



Sur ce registre, l’affaire Arcelor Mittal doit être dénoncée et tirée au clair au même titre que Petro-Tim, pour avoir fait perdre des milliers de milliards de nos francs au Sénégal et avec la complicité du Président Macky Sall et de son Ministre des Mines d’Alors, Aly Ngouille Ndiaye.



De la gravité de cette affaire, la FNCL demande au SGN, le Président Abdoulaye Wade de prendre toutes les mesures requises, y compris une saisine de la justice nationale et internationale, aux fins de clarifier l'affaire Arcelor-Mittal qui frise la haute trahison.



La FNCL souhaite que le parti puisse dire sa part de vérités par la voix de sa plus haute autorité, le Président Maître Abdoulaye Wade qui fut le premier, à dénoncer le scandale Petro-Tim en 2014. Par conséquent, cette vérité nous la devons au peuple, à l’histoire et que nous devons surtout participer à l’éclatement de la vérité. Car, tout dans l’histoire de notre Parti nous condamne à lutter contre la corruption et à exiger la reddition des comptes.



C’est pourquoi la FNCL considère que les déclarations de la présidente de l’OFNAC, jamais démenties, disqualifient le procureur, Serigne Bassirou GUEYE qui doit être démis de ses fonctions, car n’étant plus apte à dire le droit au nom du peuple, afin de crédibiliser la voie juridictionnelle de clarification et de règlement du scandale financier Petro-Tim.







Il doit en être de même avec l'argent russe du dopage qui a servi à financer l'opposition d'alors dans un complot international contre le régime du Sopi et, ainsi clarifier, par l'intermédiaire des juridictions nationales comme internationales les origines du financement de la campagne de l’opposition pour les locales de 2009 et la présidentielle de 2012.



Macky Sall n’a-t-il pas été élu en 2012 par l''argent sale du dopage puis réélu par un complot politico-judiciaire en 2019 qui lui a permis d’écarter tous les challengers sérieux dont notre candidat Karim Wade et d’introduire la plus triste trouvaille de l'histoire politique du Sénégal que constitue le parrainage ?



Et conscient de l'impossibilité de son application pour les élections locales et de l’impopularité de son régime suite à la vérité sur l'affaire Petro-Tim, face visible d'une gestion utérine du pouvoir, le Président Macky Sall se prépare à franchir le Rubicon en voulant reporter pour la deuxième fois les élections locales sous le couvert d'une parodie de dialogue national.



La FNCL met en garde le pouvoir contre tout report des élections municipales, preuve du mépris de Macky Sall et de son régime contre le pouvoir local et sa gestion.



Elle appelle tous les démocrates à barrer la route, par tous les moyens, à ces manœuvriers qui ne règnent que par le mensonge et la manipulation des chiffres pour couvrir leur incapacité à gérer le Sénégal. La preuve est fournie par le début de la flambée des prix, une dette intérieure qui étouffe les PME et les sociétés industrielles et de service.



Il est temps que le peuple sénégalais corrige l’erreur historique de 2012 en combattant, par tous les moyens le régime de Macky Sall et conséquemment abréger la souffrance du peuple sénégalais en se rangeant massivement derrière les listes du PDS le 1er décembre 2019.



La FNCL regrette que la justice, levier suprême de notre Etat de droit, soit érigée en un instrument du régime de Macky SALL pour réprimer, écarter et humilier ou faire taire les sénégalais déterminés à rester debout pour défendre le peuple et ses intérêts. Et pour rendre à la justice son indépendance, la FNCL ne s’interdit aucun moyen de lutte car la préservation de notre système politique est à ce prix.



La FNCL considère que l’arrestation et la détention arbitraire de notre compatriote GUY MARIUS SAGNA est la dernière manifestation de la folle volonté de MACKY SALL d’instaurer une dictature dans notre pays, mais c’est peine perdue car nous ferons face par tout moyen.



La FNCL EXIGE sa libération immédiate et sans condition, le retour d'exil et la réhabilitation de notre frère Karim Wade à qui la FNCL réaffirme son soutien inconditionnel et sa solidarité totale; de même qu'elle exige la libération de Khalifa Ababacar Sall. Pour arrêter cette forfaiture qui s’institutionnalise, la FNCL s’engage aux côtés des forces vives du pays et appelle le peuple, seul souverain à se mobiliser. Seul le peuple est souverain!



La FNCL rappelle que le PDS a une tradition de lutte et a décisivement participé à toutes les conquêtes de libertés démocratiques, sous la direction éclairée du SGN Me A. WADE, qui a encadré l’essentiel des leaders politiques de notre époque.







Autant de conquêtes, âprement gagnées une à une au prix de profondes cassures et déchirures, souvent graves, doivent nous faire réfléchir à panser les plaies et nous engager dans des retrouvailles de la famille libéralo-wadiste, pour l’intérêt supérieur du pays et la paix des esprits?



La FNCL considère que WADE est devenu, par sa grâce et sa classe, le point de convergences de toutes les forces vives du Sénégal, de l'Afrique et, sans même s'en rendre compte, une idéologie. Il appartient donc à la jeunesse sénégalaise de transcender cette pensée et de se l'approprier.



UNIS NOUS VAINCRONS



Fait à Dakar le 02 Aout 2019