Échauffourées à Mbacké / Sen'eau empêchée de toucher au tuyau qui va vers la maison du SG de "And Sopi Ndoxu Mbacké"

Hier (lundi 03 février 2020) Dakaractu relayait les propos du secrétaire général de l'association "And Sopi Ndoxu Mbacké" qui déclarait n'avoir plus payé de factures depuis le grand magal de Touba, histoire de dénoncer la mauvaise qualité de l'eau distribuée. Aujourd'hui (mardi 04 février 2020), des agents de Sen'eau ont débarqué à quelques mètres de chez lui, creusant pour atteindre le tuyau qui va directement dans sa maison et qui lui sert l'eau en question.



Déduction : Sen'eau a voulu sévir contre Serigne Cheikh Mbacké Dieng pour le sanctionner de sa témérité et avertir ceux qui voudraient l'imiter dans son attitude récalcitrante.



Réaction immédiate : Serigne Cheikh Mbacké Dieng et ses amis décideront de s'interposer pour que "nulle forfaiture" ne soit commise. L'équipe de Sen'eau sera ainsi sommée d'arrêter ses activités et de vider les lieux.



Conséquence : les échanges tourneront rapidement mal et des échauffourées en suivront. Finalement, c'est la police qui viendra imposer le calme et convoquer les protagonistes. Devant les limiers, le directeur de Sen'eau-Mbacké dira qu'il ne s'était point agi pour ses agents de délester le sieur Dieng "de son eau", mais d'effectuer des travaux visant à réparer le réseau défectueux par endroits . Bref... !



Après moult palabres, il sera retenu, sous le contrôle de la police de laisser aux agents de Sen'eau le soin de terminer leurs travaux avec une assurance donnée de ne pas couper le robinet à Cheikh Mbacké Dieng.



Ce dernier confiera à Dakaractu, quelques minutes plus tard, que les populations de Mbacké n'ont aucun contrat avec Sen'eau et que cette société n'avait nullement le droit de recouvrer les factures de la défunte SDE. Affaire à suivre...