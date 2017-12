Échanges économiques Sénégal-Turquie : Porter le volume des échanges à 1 milliard de dollars d’ici 2020.

Le Sénégal et la Turquie ont décidé de renforcer plus intensément leurs relations commerciales. Preuve de cet engagement mutuel, la visite du ministre de l’Economie SEM Nihat Zeybecki, accompagné du vice-président du Conseil des relations économiques extérieures de la Turquie. Aussi, d’éminentes personnalités ont-elles pris part au forum d’affaires Sénégal/Turquie tenu ce jour au Cices, dans le cadre de la FIDAK 2017. Au cours de ce forum, présidé par le ministre du Commerce Alioune Sarr, les deux décideurs sénégalais et turc ont manifesté leur désir de booster les relations entre les deux pays.



Ainsi, les deux gouvernements souhaitent revoir le volume de leurs échanges commerciaux qu’ils ambitionnent de porter à 1 milliard de dollars d’ici 2020. “Le Sénégal est le pays que nous considérons comme ayant la croissance économique la plus avancée”, dira le ministre de l’Economie de la Turquie. Ce à quoi répond favorablement le ministre Alioune Sarr, qui ne peut s’empêcher de se réjouir : “Cette diversité dans la coopération montre la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat”.