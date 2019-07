Échanges de coups de feu entre la police et une bande de malfaiteurs : Les deux bandits en cavale, arrêtés au tribunal de Kaolack

Les faits se sont passés dans la nuit du vendredi au samedi 27 juillet 2019. Les éléments de la brigade de recherches du Commissariat urbain de Kaolack qui faisaient une patrouille, sont tombés sur une bande de malfaiteurs faisant le pied de grue devant la boîte de nuit communément « Sun Saloum ».



À la vue des policiers, les malfaiteurs ont aussitôt vidé les lieux à bord d’une voiture remplie de fusils, cisailles, tenailles etc... Ils seront ainsi rattrapés au quartier Kasnak, au terme d’une course poursuite avec un intense échange de tirs nourris.



Ainsi, deux des malfaiteurs dont une prostituée et le nommé Pape Sidy Fall qui avait bénéficié, il y a un an, d’une mise en liberté conditionnelle, ont été arrêtés par les limiers. Aujourd'hui, leurs acolytes Ibrahima Ndao et Manou ont été interpellés au tribunal de Kaolack et conduits au commissaire de police alors qu'ils étaient en compagnie de leurs avocats...