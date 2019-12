Échanges : Diambars signe un partenariat avec l'Olympique de Marseille

« Je me réjouis que Diambars devienne notre tête de pont en Afrique de l’Ouest où l’OM espère dénicher ses futurs talents et continuer à bénéficier de l’excellence du football africain », assure Jacques-Henri Eyraud, Président de l’OM.



Si l’on en croit ce dernier, le partenariat OM-Diambars permettra à des cadres sénégalais de travailler à la Commanderie pour des échanges techniques. L’accompagnement des joueurs élite sera pris en compte par le club français. « Un soutien sera également mis en place dans les domaines de la performance et du médical », a promis Jacques-Henri Eyraud.



L'OM apportera, nous apprend-on, une aide financière au club sénégalais pour lui permettre de fonctionner au quotidien. À chaque fois qu'un joueur est transféré par le club phocéen, Diambars bénéficiera d’un pourcentage.



Selon nos informations, plusieurs clubs européens avaient approché Saër Seck, afin de lui proposer un partenariat. Mais le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel a préféré signer avec le club phocéen.