Éboulement d’une mine d’or à Kédougou : plusieurs morts et des blessés

C’est le député Mamadou Diop Decroix qui a donné la nouvelle sur sa page Facebook tard dans la nuit d’hier. « Kédougou : Plusieurs morts et des blessés graves dans l’éboulement d’une mine d’or. Je présente mes condoléances aux disparus et prie pour le repos de leur âme. Je formule aussi des prières pour le prompt rétablissement des blessés. Le problème de l’exploitation de l’or dans le Kédougou est une grosse bombe à retardement », a écrit le patron de And Jëf Pads.