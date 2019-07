Ebola : Les pays non touchés, préparés à faire face l’épidémie, selon le professeur Souleymane Mboup

Ce mercredi 31 juillet, des chercheurs africains se sont réunis à Dakar, dans le cadre de la réunion du Comité directeur du réseau Wanetam.



C’est un réseau qui regroupe des chercheurs de la sous région pour lutter contre les maladies dites émergentes et réemergentes, dirigé par le Professeur Souleymane Mboup.



Face à la presse en marge de cette réunion, qui se déroulera sur deux jours, le professeur Mboup relèvera que le réseau était focalisé sur le Paludisme, le sida et la tuberculose mais que des développements sanitaires dans nos régions ont poussé à prendre et intégrer dans leurs préoccupations les maladies émergentes et réémergentes.



L’accent sera mis selon lui, sur la prévention, surtout concernant les pays non encore touchés. Lesquels, d’après le professeur Mboup seront bien préparés, à avoir la possibilité de détecter rapidement la maladie, mais aussi d’avoir des interventions par les communautés.