Eau et assainissement : 22 milliards pour garantir l'accès et la gestion durable de la ressource vitale.

Le gouvernement des États-Unis à travers l'USAID, a toujours accompagné le Sénégal dans la définition et la mise en oeuvre de ses programmes de développement économique et social. C'est à travers ce partenariat que l'USAID soutient le secteur de l'eau et de l'assainissement au Sénégal.

Dans le cadre de la démonstration de performances qui semblent satisfaisantes dans la mise en oeuvre de la feuille de route pour les OMD, le Sénégal s'est résolument engagé dans l'atteindre les Objectifs de Développement Durable à travers un cadre de référence de développement incarné par le Pse.

C'est ainsi qu'à la suite du projet USAID-PEPAM, le projet SENWASH dont le financement est de 22milliards environ sur la période 2016-202, a été lancé le 25 mars 2016 et apporte une contribution substantielle à l'agenda 2030 visant l'objectif des OMD.

Par ailleurs, un autre projet dénommé projet accès durable à l'eau potable et à l'assainissement (PAPEDA) financé toujours par l'USAID à hauteur de 5,8 milliards environ.

Cependant, le démarrage de l'exécution du projet est subordonné à une condition préalable qui est la signature de la lettre d'exécution par les parties prenantes...